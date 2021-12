Homem morre em acidente entre dois veículos na BR-324

Um homem morreu em acidente envolvendo dois veículos na rodovia BR-324, na manhã deste domingo, 2. Jarlan Gomes de Jesus Santos, 29, dirigia um Chevrolet Onix, placa OKY-8550, no sentido Salvador-Feira de Santana, quando seu automóvel avançou pelo canteiro central e invadiu a pista contrária, colidindo com a Saveiro, placa JND-1028, pilotada por Anselmo José de Oliveira. Foram encontradas latas de cerveja no veículo pilotado por Jarlan.

Anselmo ficou preso às ferragens mas foi retirado pelos bombeiros ainda consciente do veículo, que estava muito danificado. Ele sofreu escoriações nos braços e nas pernas e foi socorrido pela Samu. Não foi confirmado para que hospital ele foi levado.

Anselmo de Oliveira sofreu escoriações no braço e na mão (Joá Souza/ Ag. A TARDE)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) aguarda o Departamento de Policia Técnica (DPT), no local do acidente, para fazer o levantamento cadavérico.

