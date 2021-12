Homem morre e quatro são presos em confronto com PMs

Edmar de Santana Silva, de 30 anos, Alan Alcântara dos Santos, 23, Edney Ferreira Costa, 22, e Ednilson Melo de Jesus, 35, foram presos em flagrante no sábado, 18, com drogas e armas no bairro de Marechal Rondon, em Salvador. Um outro suspeito, ainda não identificado, morreu após confronto com a polícia.

Conforme a Secretária de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), cerca de 20 homens e mulheres da 9ª Companhia Independente ds Polícia Militar (CIPM/Pirajá) cercaram a localidade do Inferninho e realizaram abordagens a pessoas, veículos e estabelecimentos.

Em uma das ruas, cinco homens que seriam revistados, reagiram e atiraram contra os PMs. No revide, um deles acabou baleado. O suspeito foi socorrido e levado para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o quarteto, a polícia apreendeu 528 porções de maconha, cocaína e crack, além de um revólver calibre 38, munições, celulares e um simulacro de pistola.

Todos foram encaminhados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), pois um deles é apontado como responsável da morte de agente penitenciário no dia 5 de agosto deste ano. O crime ocorreu em Campinas de Pirajá.

A polícia apreendeu 528 porções de maconha, cocaína e crack, além de um revólver calibre 38 e um simulacro de pistola

adblock ativo