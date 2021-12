Homem morre e quatro são presos em ações policiais no Engenho Velho de Brotas

Um homem morreu após troca de tiros com a polícia na manhã deste sábado, 27, no bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), mais quatro suspeitos foram presos em outras duas investidas policiais.

Por volta das 9h40 os policiais encontraram um grupo armado na Ladeira da União. Os suspeitos atiraram e, após confronto, um deles acabou ferido. O homem foi foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu.

Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, 205 porções de cocaína e 200 reais em espécie.

Já por volta das 11h, moradores informaram a presença da mesma quadrilha na Ladeira do Sapotí. Ao chegar no local, a Polícia Militar da Bahia (PMBA) prendeu mais dois suspeitos. Com eles foram apreendidos 316 trouxas de maconha, 20 pinos de cocaína e uma pedra grande da mesma droga, 86 pedras de crack, uma balança e embalagens plásticas.

Quando as guarnições saíam do bairro, por volta de 12h, novas denúncias chegaram. Os militares foram até a Vila Paraíso e prenderam mais dois suspeitos, sendo um deles apontado com líder. Com eles foram encontrados R$ 5,4 mil em espécie, 4 kg de maconha, um revólver calibre 38, munições, 30 pinos de cocaína, 27 pedras de crack e duas chaves de veículos.

