Homem morre e policial fica ferido após troca de tiros em Itapuã

Um homem morreu e um policial ficou ferido após troca de tiros na tarde deste domingo, 10, na região da Lagoa do Abaeté, no bairro de Itapuã, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PMBA), policiais realizavam rondas na região quando suspeitaram de quatro homens e duas mulheres. Ao procederem com a abordagem, um dos suspeitos reagiu e passou a efetuar disparos de arma de fogo, sendo um policial atingido no tornozelo direito.

Na troca de tiros, um dos suspeitos foi atingido e encaminhado para o hospital Menandro de Farias, mas não resistiu. Já o policial ferido foi socorrido para um hospital particular, em Lauro de Freitas. Seu estado de saúde dele é estável.

Os outros suspeitos conseguiram fugir.

adblock ativo