Homem morre e outro fica ferido no bairro do Saboeiro

Um homem foi morto e outro sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta quarta-feira, 3, na rua Silveira Martins, no bairro do Saboeiro. O crime ocorreu próximo ao fim de linha do bairro, por volta das 20h, quando Sandro Thielle Barbosa Moutinho, de 32 anos, foi baleado e morto. Já Neidison Santana de Carvalho conseguiu fugir.

Segundo informações dos moradores, as vítimas não eram conhecidos no local. Os dois rapazes chegaram a um campo, onde acontecia uma partida de futebol, e pediram para jogar também. O grupo teria avisado que eles não poderiam, pois era uma partida organizada e teriam que se inscrever para participar outro dia.

Tanto Sandro quanto Neidison sentaram em um banco ao lado do campo para assistir o jogo, quando um veículo Celta vermelho, com dois suspeitos, encostou ao lado dos rapazes, que foram obrigados a entrar. Como eles não quiseram, um dos homens atirou de dentro do carro. Sandro morreu no local e Neidison saiu correndo.

Ainda não há informações sobre a motivação nem os autores do crime. O caso está sendo investigado pela polícia.

