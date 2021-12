Homem morre e outro é baleado no Alto do Cabrito

Um homem foi morto e outro baleado na madrugada deste domingo, 16, no bairro do Alto do Cabrito, em Salvador. Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o homicídio ocorreu por volta de 1h48, na Rua Padre Noberto Rodrigues.

A vítima, que não teve identidade revelada, foi agredida a pauladas e atingida por diversos tiros. Ele chegou a ser socorrido por Policiais Militares para o Hospital do Subúrbio, localizado na Estrada Velha de Periperi, mas não resistiu.

O outro caso aconteceu na Rua E, próximo a localidade conhecida como Boiadeiro. Um homem, não identificado, foi baleado, mas sobreviveu. Ele também foi socorrido para o Hospital do Subúrbio. Não há informações sobre seu estado de saúde.

A motivação e a autoria dos crimes ainda são desconhecidas. A Stelecom não sabe informar se há alguma relação entre os dois casos.

