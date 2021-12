Homem morre e outro é baleado em Paripe

Um homem morreu e outro foi baleado na manhã desta quarta-feira, 5, em Paripe. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), as vítimas estavam dentro de um veículo, quando foram alvejadas por dois homens, que fugiram em seguida. Um dos baleados não resistiu e morreu no local. O outro foi levado para o Hospital do Subúrbio. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

