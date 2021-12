Homem morre e mulheres ficam feridas após capotamento em Mussurunga

Um capotamento deixou duas mulheres feridas e um homem morto na madrugada deste domingo, 22, em Mussurunga I. O acidente ocorreu por volta das 4h55, na praça principal do bairro, em Salvador.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e prestaram os primeiros socorros às vítimas, que não foram identificadas. Não há informações sobre estado de saúde dos feridos.

O caso foi registrado pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e o carro, modelo gol cinza, já foi removido do local e levado para a sede do órgão, nos Barris. As circunstâncias do capotamento são desconhecidas.

Nas últimas 12 horas, foram registrados quatro acidentes, com quatro feridos e um morto.

