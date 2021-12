Homem morre e mulher fica ferida durante ação da polícia em Armação

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida na noite desta quarta-feira, 19, após uma ação da polícia na rua Simon Bolívar, no Jardim Armação, em Salvador. A vítima, Márcio Perez Santana, 41 anos, foi atingida na região da cabeça. Ele não resistiu aos ferimentos.

O automóvel da vítima – que tem pelo menos três marcas de perfuração de bala; uma no encosto do banco do motorista – permanece no local nesta quinta, 20. A perícia do Departamento da Polícia Técnica já esteve no local.

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram acionados após informações de assaltos no bairro. Ainda conforme o órgão, houve um "acompanhamento" do veículo onde estava Márcio e "disparos de arma de fogo".

Segundo testemunhas, mais de seis disparos foram ouvidos. As pessoas que presenciaram o ato disseram que ocorreu uma perseguição policial. Ferido, o homem teria perdido o controle do carro, que parou no canteiro central da via.

A Corregedoria da PM vai instaurar um inquérito para apurar a ocorrência. A mulher que estava no veículo e que não teve a identidade relevada, inclusive, já teria sido ouvida, segundo a TV Record. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que Márcio não possui passagem pela polícia.

O corpo do homem, que foi levado para Instituto Médico Legal (IML), deve ser liberado ainda na tarde desta quinta. Familiares da vítima, como os pais, moraram na Espanha. Márcio deixa duas filhas.

Ferido, o homem teria perdido o controle do carro, que parou no canteiro central da via

Veículo da vítima ainda está no local

adblock ativo