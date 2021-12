Homem morre e drogas são apreendidas em Itapuã

Um homem morreu após entrar em confronto com policiais militares na noite desta terça-feira, 6, nas proximidades da sede do bloco afro Malê Debalê, no bairro de Itapuã, em Salvador. Cássio de Oliveira Macedo, conhecido como "Capa", chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, mas acabou morrendo.

Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), na manhã desta quarta, 7, o suspeito foi localizado depois que moradores da região informaram às guarnições da Operação Gêmeos da Polícia Militar, que realizaram rondas para prevenir roubo a coletivos, sobre a atuação de traficantes no local.

Logo que os policiais chegaram à região, houve disparos contra os PMs, de acordo com a SSP. Após o confronto, a polícia encontrou, com o homem morto, quase mil pedras de crack, 237 trouxas de maconha, um revólver calibre 38 e munições. Não há informações sobre os outros suspeitos.

