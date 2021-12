Homem morre e adolescente é apreendido após troca de tiros em Boiadeiro

Um homem morreu e um adolescente foi apreendido após troca de tiros com a polícia nesta segunda-feira, 13, na região do Boiadeiro, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Lucas Barbosa dos Santos, 22 anos, teria recebido os policiais a tiro. Lucas foi atingido e encaminhado para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.

O adolescente foi apreendido e conduzido para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI).

Com eles foram encontradas uma pistola calibre 9mm, carregador, munições, um tablete de maconha prensada pesando um quilo e meio, 27 pinos de cocaína, mil pinos vazios para embalar entorpecentes, duas balanças, um uniforme camuflado, um caderno com anotações e um celular.

