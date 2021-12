Homem morre com 7 tiros dentro de carro

Alex de Jesus Souza, 36, foi misteriosamente assassinado nesta terça, 2, em Águas Claras quando estava dentro do seu carro, um Chevrolet modelo Astra, placa JPF-9258. Foram sete tiros, que atingiram as costas, tórax e braços.

O crime aconteceu na Rua Irmã Dulce por volta das 15h. "A gente aqui não pode dizer nada porque temos medo de represálias. Não ver nada e não comentar é a melhor solução para não morrer também", disse um morador.

Família é chamada - Segundo informações preliminares da perícia técnica, os disparos foram feitos por alguém que estava do lado de fora, próximo à janela do motorista. Os indícios caracterizam crime de execução. "Ainda estamos no início das investigações. Os moradores afirmam nada ter visto e fica complicado dizer algo mais seguro. Estamos levando a família para a delegacia e lá eles devem falar sobre o que sabem", explicou a delegada plantonista Iola Nolasco.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. De acordo com a delegada Iola Nolasco, o comportamento dos moradores, sonegando informações para a polícia, dificulta as investigações.

"É preciso que eles (as testemunhas) compreendam que é preciso falar o que viram. Toda informação colabora com a elucidação do crime. E não precisa ser dito, aqui, agora. Quem quiser, pode ir até a delegacia ou até mesmo ligar para o Disque Denúncia (3235-0000) e informar o que sabe", explica a delegada.

Para a polícia, a postura dos moradores sugeria que o assassino (ou assassinos) é pessoa conhecida e até estaria ainda no local do crime, vendo o trabalho da perícia.

