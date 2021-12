Homem morre baleado na Liberdade

Jean Conceição Cunha, 28 anos, o Rasta ou Cabelinho, foi executado neste domingo, 4, à tarde, na Avenida Moisés do Curuzu, uma transversal da Rua da Alegria, no Curuzu, bairro da Liberdade. Ele foi morto com tiros na face, tórax, costas, abdômen e braço. "Têm umas 15 lesões de entrada e saída", informou um perito do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Um morador da localidade revelou que Rasta foi morto por quatro homens que chegaram ao local em um carro Volkswagen Gol preto. "Eles chegaram aqui umas 12h, ficaram dentro do carro mais ou menos uma hora e meia. Quando ele [Rasta] entrou aqui, vieram atrás. Ele correu e tentou pular aquele portão [de uma residência], mas não conseguiu", disse o rapaz, sem se identificar.

Segundo um policial militar da 37ª CIPM (Liberdade), populares informaram que Rasta foi morto por que estava traficando drogas na região. "Disseram que ele estava tentando montar uma 'boca de fumo' aqui. O dono da área deve ter mandando matar ele", analisou o PM. Com Rasta, foram encontradas apenas a carteira de identidade e R$ 228.

Irmão assassinado

Sob anonimato, um senhor revelou que, há três meses, um irmão de Rasta foi morto a alguns metros do local onde ele foi executado. "Acho que também tinha envolvimento", disse o morador, afirmando que a vítima costumava circular pelo bairro em um Chevrolet Vectra branco, que pertenceu ao irmão morto.

De acordo com o delegado Antônio Fernando, do Departamento de Homicídios (DHPP), familiares de Rasta contaram que ele usava o carro para vender roupas. O veículo não foi localizado. Em 2010, Rasta foi preso por policiais da Rondesp, em Pau da Lima, com um revólver calibre 38. Até a noite, a polícia ainda não tinha informações sobre autoria e motivação.

