Homem morre baleado durante troca tiros na Liberdade

Um homem foi morto durante troca de tiros na madrugada deste domingo, 1, em frente a um posto de gasolina no Largo do Tanque, na Liberdade, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícia Civil e Militar (Stelecom), Cassiano Lima de Jesus, 20 anos, estava em frente ao estabelecimento quando começou uma troca de tiros.

O jovem foi atingido na cabeça e na perna e morreu ainda no local. A polícia ainda não sabe quem teria dado início ao tiroteio, nem o motivo. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

