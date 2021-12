Homem morre atropelado por ônibus no Calabetão

Um homem morreu atropelado na manhã desta sexta-feira, 6, em Calabetão. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), Gabriel Soares Marques, 20 anos, foi atropelado por um ônibus, de placa JSK-8682, nas imediações da praça da Esperança.

De acordo com testemunhas, o veículo de transporte saiu do ponto de ônibus e o jovem correu para pegar. Não há informações se ele tentou subir no ônibus e acabou sendo atingido. Policiais militares e agentes de trânsito estão no local.

