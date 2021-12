Homem morre atropelado por ônibus na Avenida Tancredo Neves

Um homem foi morto às 13h deste sábado, 27, após ser atropelado por um ônibus da empresa Central na Avenida Tancredo Neves. O acidente aconteceu na altura da entrada do Costa Azul, próximo a um posto de gasolina. No momento do acidente, José Rodrigues de Araújo, de 49 anos, passava de bicicleta quando foi atingido pelo veículo.

De acordo com informações da Central de Polícia, o corpo da vítima continua no local, onde uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realiza perícia. Policiais da 16ª Delegacia (Pituba) também estão no local para investigar o caso. Ainda não há informações sobre o motorista do ônibus.

