Homem morre atropelado por caminhão na BR-324

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi atropelado por um caminhão na manhã desta quinta-feira 28, na BR-324, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS). O caso provocou muita lentidão no trânsito local.

De acordo com o site de notícias Simões Filho Online, o impacto com o veículo foi tão forte, que a vítima teve a cabeça totalmente esmagada e sua massa encefálica ficou espalhada pela pista. Segundo informações preliminares, o jovem teria se jogado na frente do caminhão, porém, ainda não há confirmação oficial da polícia.

O tráfego no local foi interditado por cerca de 3 km para que a perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT) fosse realizada. O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Medico Legal (IML), de Salvador.

adblock ativo