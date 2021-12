Homem morre após troca de tiros no Engenho Velho da Federação

Um homem com mandado de prisão em aberto e foragido por assaltos a carros-fortes foi morto em confronto com a polícia, na madrugada desta sexta-feira, 22, no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Igor Alves Andrade, o 'Pedrita', teria voltado a Salvador para planejar outros assaltos. Os policiais cercaram uma casa que servia de esconderijo para 'Pedrita', que entrou em confronto com os agentes. O suspeito foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu.

Ainda segundo a SSP-BA, Igor Alves já havia praticado atos no Shopping Sumaré, no Atakarejo de Amaralina, e contra uma casa lotérica no Engenho Velho da Federação. O suspeito ostentava fotos com dinheiro nas redes sociais.

Suspeito ostentava dinheiro nas redes sociais | Foto: Divulgação | SSP-BA

