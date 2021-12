Homem morre após troca de tiros com polícia em Salvador

Um homem morreu após troca de tiros com a polícia nesta terça-feira, 26, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), com a vítima foi encontrado uma submetralhadora artesanal.

O suspeito, identificado pelo prenome Bruno, foi avistado armado acompanhado de comparsas, e durante aproximação dos militares houve confronto. Bruno acabou ferido, foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu.

Outros integrantes do grupo, que também estavam armados, conseguiram escapar da abordagem. COm eles foram apreendidos uma submetralhadora artesanal, calibre 9mm (uso restrito), carregador, munições, 33 porções de cocaína e 17 trouxas de maconha.

Material foi encontrado com grupo que acompanhava a vítima | Foto: Divulgação | SSP-BA

