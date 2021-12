Homem morre após troca de tiros com a PM em Salvador

Um homem que não teve o nome revelado foi morto durante troca de tiros entre policias militares e suspeitos, na noite de sábado, 9, no bairro do Alto do Cabrito, em Salvador.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes da 14ª Companhia Independente da PM faziam ronda, na localidade do Dique do Cabrito, quando foram surpreendidos por disparos efetuados por cinco homens armados. No confronto, um dos suspeitos acabou sendo baleado. A viatura também foi atingida por três tiros, mas nenhum policial ficou ferido.

A vítima foi socorrida para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda segundo nota da PM, foi constatado que o homem já tinha passagem por porte ilegal de arma, tráfico de drogas, receptação e adulteração de veículos.

A polícia apreendeu um revólver Calibre 38, oito munições calibre 38 deflagradas e uma carteira contendo identidade e a quantia de R$ 18,00. Nenhum dos outros suspeitos foi preso.

