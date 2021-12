Homem morre após sofrer acidente em empresa na capital

Um homem morreu na manhã desta terça-feira, 6, após sofrer um acidente na empresa Alugue Tudo, localizada na rua Celso Salgado, no bairro Jardim Cajazeiras, em Salvador.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), por volta das 10h15, uma pessoa ligou para a polícia informando que Adolfo Magalhães Branco Júnior morreu após um acidente no interior da empresa, enquanto estava em serviço. A Alugue Tudo trabalha com aluguéis de eletrodomésticos para eventos.

Ainda não há detalhes sobre o acidente. Equipes da 47ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Pau da Lima) e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram encaminhadas para o local. A área foi isolada para perícia.

