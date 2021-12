Homem morre após ser baleado no CIA

Um homem foi baleado no CIA, em Salvador, na noite desta quarta, 24, por volta das 23h40. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), a vítima, que não teve o nome revelado, foi baleada no braço e no rosto.

Ele foi levado para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos por volta de 0h30 desta quinta, 25. A autoria e a motivação do crime são investigadas.

adblock ativo