Homem morre após ser baleado em Vila Laura

Um homem foi morto a tiros no final da manhã desta sexta-feira, 25, na rua Professor Alfredo Rocha, no bairro de Vila Laura, em Salvador. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da Polícia Militar (PM). A identidade da vítima ainda não foi divulgada, assim como a motivação para o homicídio.

Policiais da 58ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) isolaram a cena do crime e aguardam a chegada dos peritos do Departamento de Polícia Técnica para fazer a remoção do corpo. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar a ocorrência.

