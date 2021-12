Homem morre após ser baleado em padaria no Uruguai

Um homem morreu após ser baleado dentro da padaria Senhor do Bonfim, localizada na rua Araujo Bulcão, no bairro do Uruguai.

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), Daniel Araujo Santos, 28 anos, foi atingido por tiros e socorrido pela população, ainda com vida, para o Hospital Agenor Paiva no Caminho de Areia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O crime aconteceu por volta das 19h desta quarta-feira, 18.

Outro crime

Outro crime aconteceu na mesma noite de ontem, por volta das 21h20, na rua Castro Alves, em uma localidade conhecida como "Bate Estaca", também no bairro do Uruguai.

Segundo a Stelecom, um jovem de 17 anos, identificado pelas iniciais C.C.S, foi baleado por homens que estavam dentro de um carro branco. O rapaz morreu no local. Os autores dos disparos ainda não foram identificados.

O possível envolvimento dos dois crimes será investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

adblock ativo