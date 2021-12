Homem morre após ser atropelado por caçamba em São Marcos

Um homem morreu atropelado, na manhã desta quarta, depois que uma caçamba subiu a calçada na avenida Regional, em São Marcos. Testemunhas informaram que o veículo perdeu o freio, atingiu a vítima e, em seguida, invadiu um imóvel de dois pavimentos.

Informações não confirmadas dão conta de que o condutor da caçamba, placa JSJ-0131 (Pojuca), teria fugido logo após o acidente. Mas o supervisor da Transalvador Adeládio Costa informou que o motorista se apresentou à 10ª Delegacia Territorial (Pau da Lima) para prestar esclarecimentos.

O delegado Antônio Fernando revelou que o condutor Ubiratan Santos Barbosa Jr. depôs e foi liberado. "Ele alegou falha mecânica. Aparentemente, falta de freio. A perícia confirmará o que houve", disse o delegado.

Identificado como José Carlos, o homem que morreu morava em Canabrava, estava desempregado, mas vivia de bicos como catador de recicláveis e pedreiro. Aparentando ter 50 anos, José Carlos morreu de forma imediata, sem que houvesse tempo de socorrê-lo.

Faltam calçadas

O imóvel que foi atingido estava desocupado, mas era utilizado como depósito e garagem, disse o comerciante Joel de Araújo, de 45 anos, vizinho do local do acidente. Uma parede da loja dele foi destruída com o impacto do acidente.

"Ele, o motorista, disse que faltou freio na caçamba. Contou ainda que a intenção era atingir o poste, mas, quando viu que havia gente na loja, acabou desviando para o imóvel", relatou e prosseguiu: "Resta saber quem vai assumir o prejuízo que tive na loja".

Vizinhos de José Carlos lamentaram a morte do homem, mas também aproveitaram para reclamar da ausência de estrutura para pedestres ao longo da via.

Segundo os moradores locais, é comum os veículos estacionarem sobre a estreita faixa da calçada, que deveria ser usada pelos transeuntes.

