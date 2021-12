Homem morre após ser atropelado na Av. Luís Eduardo Magalhães

Ricardo Silva de Souza, de 36 anos, morreu após ser atropelado no fim da tarde desta terça-feira, 23, na avenida Luís Eduardo Magalhães, em Salvador.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 17h. O motorista fugiu do local e não prestou socorro à vítima. O veículo também não foi identificado.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) fez a remoção do corpo. A Transalvador informou que, por causa do atropelamento, o fluxo de veículos ficou congestionado na Av. Luís Eduardo. na BR-324 e Largo do Retiro.

adblock ativo