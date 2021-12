Homem morre após ser arrastado por ônibus no Calabetão

Em menos de oito horas, dois acidentes envolvendo ônibus do sistema de transporte público de Salvador deixaram uma pessoa ferida e outra morta. Por volta das 6h30 desta sexta-feira, 6, Gabriel Soares Marques, 20 anos, morreu após ser arrastado por um coletivo nas imediações da Praça da Esperança, no Calabetão.

Segundo testemunhas, o jovem teria tentado embarcar pulando em direção à porta do coletivo da linha 1398 (Estação Pirajá-Calabetão) quando esta ainda estava fechada. Gabriel se desequilibrou e caiu, sendo arrastado por cerca de sete metros.

Em depoimento à 11ª Delegacia Territorial de Tancredo Neves, o motorista Wellington Santos Souza, 37, disse que se preparava para parar o veículo quando o rapaz pulou. O titular da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), Fábio Mota, disse que iniciou apuração e aguarda inquérito da polícia. "Se constatada a culpa da concessionária, ela será punida. As punições variam entre suspensão, intervenção na linha e outras".

Na quinta, por volta das 23h30, uma mulher foi arremessada de dentro de um ônibus do grupo Plataforma, linha Paripe-Barra. O acidente ocorreu na avenida Princesa Isabel, em frente ao Hospital Português, para onde ela foi encaminhada.

Segundo testemunhas, a passageira foi jogada de costas para fora do veículo em movimento e bateu a cabeça na calçada. O ônibus estaria em alta velocidade.

A assessoria do Hospital Português disse não ter autorização da família para falar sobre a paciente. Segundo Mota, a Semob ainda não foi informada pela Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) sobre o caso.

Ainda conforme a assessoria da Semob, transitar com a porta do veículo aberta é considerado uma infração grave, com multa de cem vezes o valor da tarifa de ônibus, no caso R$ 300.

Queixas

Alguns moradores do Calabetão queixaram-se de que os ônibus não param no ponto onde Gabriel estava porque geralmente já estão cheios. Outros disseram que os passageiros tentam embarcar pelas portas traseira e do meio, para não pagar.

Questionado, Mota afirmou que vai analisar o relatório do Centro de Controle Operacional e, se a infração for confirmada, o ponto passará a ser fiscalizado.

O secretário lembrou que a população pode reclamar no site, WhatsApp ou aplicativo do órgão. Nos últimos dois meses, segundo ele, 10.160 autuações, por motivos diversos, foram emitidas pela secretaria. O órgão não informou o número de acidentes envolvendo ônibus nos últimos anos.

Segundo Jorge Castro, assessor de relações sindicais do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador (Setps), quando há flagrante de infração, as empresas são multadas e repassam a multa para os motoristas.

adblock ativo