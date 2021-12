Homem morre após pular no mar durante saída de ferryboat

Um homem, de identidade não revelada, morreu na tarde desta segunda-feira, 23, após pular no mar durante a saída do ferryboat Maria Bethânia. O caso aconteceu por volta das 17h, no sentido Salvador/Ilha de Itaparica.

De acordo com informações da Internacional Travessias Salvador, empresa que administra o transporte, o passageiro se lançou da embarcação após 20 minutos de saída do ferry, que precisou retornar para Salvador após o incidente.

A vítima chegou a ser resgatada e recebeu o atendimento em terra pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.

Por meio de nota, a Internacional Travessias Salvador lamentou o ocorrido e se solidarizou com os familiares.

