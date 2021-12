Homem morre após carro cair em canal no Rio Vermelho

Um homem morreu após o carro que dirigia cair em um canal no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. O acidente aconteceu durante a madrugada desta segunda-feira, 7, por volta das 4h, na rua do Canal, próximo do Largo da Mariquita.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local. O motorista, identificado como Marcelo Lobão, foi retirado do carro e levado para a ambulância, mas não resistiu aos ferimentos.

Outras três pessoas estavam no veículo, entre elas o filho de Marcelo, Luan Lobão. Eles tentaram ajudaram no resgate do motorista, enquanto aguardavam a chegada do Corpo de Bombeiros. Moradores também auxiliaram no resgate.

Marcelo e o filho Luan, que também estava no carro

