Homem morre após cair de telhado do campus da Politécnica

Um homem morreu após cair do telhado da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (Ufba), na Federação, na manhã desta quarta-feira, 27. Segundo os policiais da 7ª Delegacia de Polícia (Rio Vermelho), a vítima é um funcionário terceirizado que prestava serviço à instituição.

De acordo com assessoria de comunicação da Ufba, Josito Guerra da Silva, 45 anos, fez, na terça, 26, um serviço de manutenção no telhado do prédio do laboratório, localizado no fundo da Politécnica. Ele teria esquecido a carteira com documentos no local, após o serviço, e decidiu retornar nesta quarta.

Sozinho, Josito subiu pelo andaime que dá acesso ao telhado e, ao chegar em um determinado ponto, a estrutura cedeu. A vítima caiu em um galpão da unidade, onde morreu antes da chegada do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A coordenação de segurança da Ufba e a polícia civil também foram acionadas.

O corpo de Josito foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. A Polícia Técnica esteve na instituição para realizar a perícia.

