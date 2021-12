Homem morre após assalto e confronto com a polícia na Ribeira

Um homem foi morto na localidade do "Areial", na Ribeira, após trocar tiros com policiais militares na madrugada desta sexta-feira, 26. O suspeito, que ainda não foi identificado, segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), tinha assaltado um motoboy na região momentos antes.

De acordo com o órgão, a vítima do assalto informou aos policiais as características e o caminho que o suspeito fugiu. Quando os PMs chegaram no local indicado, o assaltante e outros comparsas atiraram contra as viaturas, resultando em uma troca de tiros.

Após ser atingido pelos disparos, o suspeito foi socorrido para o Hospital Ernesto Simões Filho, no Pau Miúdo, onde morreu. Com ele, foram encontrados uma espingarda calibre 12, um revólver calibre 38 e 24 trouxas de maconha.

A polícia investiga para identificar os outros suspeitos.

