Homem morre ao ser esfaqueado e cair do 2º andar de prédio

Um homem morreu após ser esfaqueado e cair do 2° andar do prédio onde morava, na Sete Portas, em Salvador, por volta das 13h30 deste domingo, 27, na rua Euzébio Ferreira, próximo à Fonte da Vovó.



De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o técnico de enfermagem Sandro Martins Nazaré, de 38 anos, levou 12 facadas e foi atingido por um paralelepípedo. Ainda não há confirmação se a vítima caiu ou foi jogada do prédio.



Vizinhos informaram à polícia que Sandro teria um relacionamento homoafetivo com o suspeito. Eles ainda relataram que ouviram alguns gritos minutos antes do atentado, inclusive um pedido de socorro do técnico de enfermagem.



Após o crime, o suspeito identificado como Jefferson Oliveira dos Santos tentou fugir correndo, mas foi localizado e agredido por moradores da região, sendo socorrido por um viatura da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Barbalho), que levou o homem para o Hospital Geral do Estado (HGE). Após receber atendimento, ele foi conduzido para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba.



Em depoimento, Jefferson alegou que enquanto estava na casa de Sandro - que era homossexual assumido - o técnico de enfermagem tentou ter relação sexual com ele, que se recusou e o esfaqueou. Ainda segundo o suspeito, o próprio Sérgio foi quem pulou da janela, na tentativa de se salvar.



O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia no prédio e fez remoção do corpo de Sandro. O suspeito permanece preso no DHPP.

