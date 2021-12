Homem morre ao cair do terraço de centro empresarial

Um homem de 78 anos morreu após cair do terraço do Centro Empresarial Iguatemi na manhã desta quarta-feira, 4. José Mepomuzeno, conhecido como seu Zé, era síndico do prédio e sofria de pressão alta e labirintite, segundo informações de pessoas conhecidas.

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a vítima escorregou da cobertura do Bloco A enquanto acompanhava alguns trabalhadores em uma obra no edifício.

Uma viatura da Polícia Militar está no local para investigar as causas da morte.

adblock ativo