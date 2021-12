Homem morre ao cair do terceiro andar de prédio no Stiep

Um homem morreu na tarde desta quarta-feira, 17, ao cair de um prédio no bairro do Stiep, em Salvador. A vítima trabalhava em uma empresa que prestava serviço ao condomínio e caiu enquanto limpava o tanque que fica localizado no terceiro andar do imóvel.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi enviada ao local e atestou a morte do trabalhador.

O caso aconteceu na rua Manoel Joaquim Alves, no Conjunto dos Bancários. Ainda não há informações sobre o que provocou a queda da vítima.

