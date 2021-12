Homem morre ao cair de moto e bater a cabeça em meio fio

Um homem morreu após cair da moto na rua Cônego Pereira, na Sete Portas, na madrugada desta quinta-feira, 4. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), Miguel Teodoro da Silva pilotava uma moto quando perdeu o controle do veículo e caiu, batendo a cabeça no meio fio.

Testemunhas chegaram a acionar o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), mas, quando os socorristas chegaram, a vítima já estava sem sinais vitais.

