Homem morre ao cair de escada rolante de shopping na Barra

Um homem morreu após cair da escada rolante do Shopping Barra, em Salvador, no final da manhã desta quinta-feira, 10. Ele teria caído em uma área onde fica um parquinho infantil, no primeiro piso térreo.

A vítima chegou a receber atendimento de uma médica de prenome Amanda que passava pelo local e também da equipe do empreendimento, mas não resistiu aos ferimentos.

Informações dão conta que a vítima, que não teve o nome revelada, teria cometido suicídio. Ele estava acompanhado de um familiar quando houve a queda do terceiro piso do empreendimento.

Em nota, a assessoria de comunicação do estabelecimento afirmou que "o Shopping Barra lamenta profundamente o ocorrido na manhã desta quinta. Após a queda, a vítima foi imediatamente socorrida pela equipe de brigadistas, que prestou os primeiros socorros. O shopping afirma que todas as providências possíveis foram tomadas na tentativa de socorrer a vítima".

