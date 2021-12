Homem morre afogado no Porto da Barra

Um homem, de identidade ainda desconhecida, morreu afogado na praia do Porto da Barra na manhã deste sábado, 16. Segundo a Central de Polícia, o afogamento se deu por volta das 11h40 ao lado do Forte Santa Maria e o corpo foi retirado do local duas horas depois.

Testemunhas afirmam que o homem estava fazendo saltos no mar, quando banhistas perceberam que ele não retornou à superfície. Uma equipe de salva-vidas resgatou o homem e tentou reanimá-lo, mas ele não sobreviveu. A 14º Delegacia de Polícia Civil está responsável pelo caso.

adblock ativo