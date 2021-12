Homem morre afogado no Dique do Tororó

Um homem morreu afogado no Dique do Tororó no início da tarde desta terça-feira, 28, quando supostamente teria ido buscar uma bola. De acordo com a 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Barbalho), a informação foi passada por pessoas que estavam na região e teriam presenciado o fato.

Daniel Ferreira dos Santos tinha 35 anos e era funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviço à Arena Fonte Nova. Ele estava em horário de almoço no momento do acidente.

Uma equipe do 13º Grupamento de Bombeiros Militar prestou o atendimento e, após vários mergulhos na tentativa de resgatar a vítima, encontrou o corpo por volta das 14h45. Segundo a equipe, a área que Daniel se afogou não era muito funda, mas acredita que ele não tinha prática e acabou se afogando no local.

