Homem morre afogado na praia do Porto da Barra

Um homem morreu após se afogar no mar do Porto da Barra, em Salvador, na manhã deste domingo, 4. A vítima foi resgatada com vida por banhistas que estavam no local, por volta das 6h45.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), informações preliminares dão conta de que, após ser retirado da água, os banhistas tentaram realizar o procedimento para reanimá-lo. Mas ele ficou com batimentos cardíacos fraco e não resistiu.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) esteve no local e atestou o óbito. Ainda conforme o registro da Stelecom, a vítima era um pescador da região, mas a polícia ainda não confirmou a identidade do rapaz.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) removeu o corpo por volta das 9h30.

adblock ativo