Homem morre afogado na praia de Itapuã em Salvador

Um homem morreu afogado na manhã desta sexta-feira, 8, na praia do Farol de Itapuã, em Salvador. Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom) o acidente aconteceu por volta das 12h15.

Conforme a Stelecom, a vítima foi retirada da água por um profissional do Salvamar e atendido logo em seguida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A identidade do homem não foi revelada.

