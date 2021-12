Homem morre afogado em praia na Cidade Baixa

Um homem de 31 anos, ainda não identificado, morreu na manhã desta sexta-feira, 16, vítima de afogamento em uma praia localizada na região do Largo de Roma, na Cidade Baixa, em Salvador.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a equipe de paramédicos tentou fazer a reanimação da vítima durante 1h30min, porém, não obteve êxito e o homem morreu no local.

