Homem morde vigilante da Ufba após assalto a estudante na Federação

Um homem, após cometer um assalto contra uma estudante da Universidade Federal da Bahia (Ufba) na área externa da instituição, invadiu o campus de Ondina e atacou funcionários na unidade federal de ensino. O caso ocorreu na manhã desta sexta-feira, 31, na avenida Adhemar de Barros.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Ufba declarou que o assalto à aluna aconteceu nas proximidades da sede da Rede Bahia, na rua Aristides Novis, no bairro da Federação. O suspeito roubou a bolsa da estudante e fugiu para o campus.

Em frente à Faculdade de Comunicação, o homem atacou uma funcionária do serviço de limpeza e mordeu violentamente um vigilante que tentou conter a ação do suspeito.

Ainda de acordo com Ufba, as polícias Civil e Militar foram acionadas e às três vítimas direcionadas à assistência do campus. A estudante prestou queixa na 7ª Delegacia Territorial (DT/ Rio Vermelho) e os funcionários agredidos foram encaminhados para tratamento médico e passam bem.

Imagens do homem, capturadas pelo sistema de vigilância da instituição, foram encaminhadas às autoridades policiais.

adblock ativo