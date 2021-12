Homem monitorado por tornozeleira eletrônica é preso no IAPI

Um homem monitorado por tornozeleira eletrônica foi preso na manhã deste sábado, 21, após romper as determinações do regime condicional. Cristiano Jesus Santos Arrieiro cumpria pena e foi detido na rua Conde de Porto Alegre, no bairro do IAPI, em Salvador.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), policiais militares da Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) faziam rondas na região quando estranharam o comportamento do suspeito. Ele foi abordado e, nesse momento, os PMs encontraram a tornozeleira.

Durante a consulta do aparelho, foi constatado que havia irregularidades no cumprimento condicional. Cristiano foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde está à disposição da justiça.

Cristiano Jesus Santos foi encontrado na localidade do 'Milho' no IAPI | Foto: Divulgação | SSP

