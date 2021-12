Homem mata jovem e é assassinado em seguida em Pirajá

Dois homens foram assassinados, no bairro de Pirajá, na noite deste domingo, 8. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), Alexandre Ferreira Santana, 30 anos, matou Bruno Vinagre Paraíso, 24 anos, na rua 24 de Agosto, no final de linha do bairro.

Após matar Bruno, Alexandre foi morto por homens ainda não identificados. Bruno foi atingido em várias partes do corpo e Alexandre foi baleado na cabeça e nas costas.

Os corpos dos dois foram achados em uma via pública. Segundo a polícia, eles não chegaram a ser socorridos, morrendo no local.

O crime é investigado no Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

adblock ativo