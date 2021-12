Homem mata cunhado a facadas após briga doméstica

Um homem foi assassinado no Loteamento Ayrton Sena, no bairro de Sussuarana, na noite deste domingo, 8. Anderson Luís Lima de Jesus, 25 anos, foi esfaqueado no pescoço e nas costas. O crime aconteceu por volta das 19h20.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), ele foi morto após agredir um familiar do suspeito, que não foi identificado pela polícia.

Moradores da região, no entanto, disseram ao Portal A TARDE que o crime foi cometido pelo cunhado da vítima, identificado como Alex Souza. Ele teria golpeado Anderson, que mantinha um relacionamento com a irmã de Alex, porque o cunhado agredia a mulher.

Passagens pela polícia

Anderson tinha um mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio, segundo a Stelecom. Ele também já tinha sido detido em outra ocasião. Alex, segundo moradores, também já foi preso acusado de vários crimes.

Em maio deste ano, ele e o cunhado foram acusados de tentar matar um homem no bairro de Sussuarana após a vítima discutir com o cunhado de Anderson. Na ocasião, o cunhado foi preso, mas Anderson fugiu.

