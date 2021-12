Homem mata companheira a tiros no bairro de Itapuã

Um homem assassinou a companheira a tiros na madrugada desta segunda-feira, 9, no bairro de Itapuã, em Salvador. A mulher foi identificada como Isnara Silva de Assis, de 40 anos.

Segundo a polícia, o crime ocorreu por volta das 04h30, dentro da residência do casal, na Rua Sebastião Laranjeiras, na Vila dos Ex-combatentes. Guarnições da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar foram enviadas ao local após a unidade ser acionada por moradores da localidade.

No imóvel, a polícia também constatou a morte de Manuel Santos Silva, 32, que teria cometido suicídio após o feminicídio. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram enviadas ao local do crime e investigam o caso.

