Homem mata a mulher e se enforca em Sete de Abril

Em um intervalo de 17 dias, Tamires de Souza Santos, 24 anos, foi ameaçada duas vezes pelo companheiro, o barbeiro George Leandro de Oliveira Dias, 28. Entre uma ameaça e outra, ela chegou a prestar queixa na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), em Brotas, mas a primeira audiência foi marcada para o mês de novembro.

Na quinta-feira, 9, Tamires foi assassinada dentro da casa onde morava, no bairro de Sete de Abril. Investigações da Polícia Civil dão conta de que George estrangulou a mulher e se matou porque não aceitava o fim da relação.

"É um absurdo marcar uma audiência para mais de cinco meses depois do fato. Como é que a mulher vai exigir seus direitos assim?", desabafou o segurança Edson Moraes de Souza, 42, tio da vítima.

Segundo ele, Tamires pediu a separação por não suportar mais viver presa. "Ele proibia ela até de visitar a família", disse o tio. George não aceitou e passou a exigir R$ 7 mil que ele teria gasto na construção de uma barbearia na laje da casa onde eles moravam, na Rua Lourival Diniz, que pertencia a ela.

O fato de a jovem não ter esse dinheiro era motivo de brigas entre o casal e ameaças. A primeira ameaça ocorreu na madrugada do dia 23 de maio e Tamires prestou queixa no dia 26 do mesmo mês.

"Ele disse que se não fosse o filho deles iria fazer 'uma arte' com ela. Um dia antes do crime, ele disse que no dia em que os dois estivessem sozinhos iria fazer uma arte com ela", contou Edson.

Mensagem

Por volta das 16h10, George mandou uma mensagem para um irmão, na qual pede para cuidar do filho e informa onde existe uma sacola com dinheiro para o menino. Os corpos dele e de Tamires foram encontrados à noite por um parente.

George estava na área de serviço pendurado por uma corda amarrada ao pescoço e próximo a uma cadeira. "Foi um crime bem premeditado", afirmou o tio de Tamires.

Conforme o pai de George, o segurança Carlos Jorge Dias Maia, 51, o casal vivia entre idas e vindas há um ano. "Ele queria o dinheiro que investiu na casa. Eu esperava isso de qualquer um da família, menos dele. Ele era muito tranquilo, nunca me deu trabalho, era do trabalho para casa", disse Carlos.

Emboscada

Tamires trabalhava como vendedora em uma loja de cosméticos. Por volta das 12h de quinta, George ligou e a mandou ir para casa, pois profissionais da Coelba estavam lá para cortar a luz do imóvel e exigiam o recibo do mês passado.

Ela estranhou, já que a conta estava paga. Então, um colega de trabalho esteve no local antes dela e constatou não haver nenhum carro da Coelba. Mesmo assim, ela foi para casa, onde acabou morta.

O corpo de Tamires foi encontrado de bruços em cima da cama do casal e com uma camisa em volta do pescoço. Havia hematomas no corpo e sangue no lençol.

