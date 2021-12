Homem mantinha caso com a vítima há dois meses, diz delegada

Dois dias depois de matar a operadora de telemarketing Camila Castro de Novais, de 20 anos, com golpes de facão e incendiar o corpo dela, o funcionário da prefeitura de Salvador Elton Santos Costa, 28, se apresentou na terça-feira, 4, ao Departamento de Homicídios (DHPP), com o advogado. Ele esperava voltar para casa após o depoimento, mas foi detido porque a Justiça já tinha concedido o mandado de prisão temporária solicitado pela polícia.

Segundo a delegada Jamila Cidade, do DHPP, Elton disse que matou Camila após uma discussão, na qual a jovem tentou agredi-lo com uma faca. Ele desarmou a vítima e depois a levou para um matagal no pistão da Pronaica, em Cajazeira 10, e desferiu os golpes com facão. Depois, ainda jogou álcool e ateou fogo.

"Elton contou que é casado, mas há dois meses mantinha um caso com Camila, que estaria fazendo ameaças para ele terminar com a esposa", relata Jamila.

Ainda segundo a delegada, Elton disse que no dia do crime a vítima teria marcado por telefone um encontro com ele. E após uma discussão acabou perdendo a cabeça e cometeu o crime.

"Não achamos o celular dela e ele disse ter perdido o celular dele", relata. No entanto, Jamila Cidade acredita que Elton premeditou o crime. "O facão usado era novo e ele ainda levou uma garrafa de álcool no carro. Por fim, se apresentou 48 horas depois para não ser preso em flagrante", explica a delegada.

Sobreviveu por 1 hora

Um homem que passava pelo Pistão da Pronaica viu Elton matando Camila. Segundo a delegada, a testemunha pensou que o assassino estava matando um cachorro. Quando se aproximou para repreendê-lo, percebeu se tratar de uma mulher.

O homem gritou desesperado e saiu para buscar ajuda e ao voltar já encontrou Camila em chamas. O rapaz usou a camisa para apagar as chamas e ainda conversou com a vítima, que morreu uma hora depois.

"A moça falou o nome de Elton e disse que ele morava na Fazenda Grande 3. Na segunda, ouvindo testemunhas e realizando as investigações conseguimos chegar até o autor", explica a delegada.

Jamila indiciou Elton por homicídio qualificado pelo motivo torpe, modo cruel, sem possibilitar defesa e por feminicídio. Caso condenado, a pensa pode variar de 12 a 30 anos de prisão.

