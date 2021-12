Homem ligado ao tráfico é morto em Nova Brasília de Valéria

A polícia tem duas suspeitas para a morte de Fábio Conceição Brito, 26, o Fábio Cebola, ocorrida na noite de quarta-feira, 5. Fábio e outros dois homens foram assassinados perto do Conjunto Habitacional Lagoa da Paixão, na localidade Cidade de Plástico, em Nova Brasília de Valéria, antes chamada de Fazenda Coutos 3.

Segundo as investigações policiais, Cebola teria morrido no próprio território onde chefiaria a venda de drogas. Fábio Cebola teria matado, no último domingo, uma pessoa ligada ao traficante Adilson Souza Lima, 33, o Roceirinho, que está preso desde 2012 no presídio de segurança máxima de Serrinha, de acordo com informações do Departamento de Homicídios (DHPP).

A vítima foi Raidibel Santos de Santana, 43, assassinado em Valéria. Como vingança, Roceirinho teria planejado a ação resultante em triplo homicídio. A outra hipótese é a de que um parceiro de Cebola, Quinhão, teria se aliado ao grupo de Roceirinho e armado uma cilada. Os autores conheceriam bem a rota de fuga da gangue de Cebola. Moradores locais também endossam essa versão. Algumas pessoas contaram que teriam sido os próprios parceiros a matar Cebola.

Já o comandante da PM no local (31ª CIPM - Valéria), tenente-coronel Roberto Pinto, disse que as investigações da unidade descobriram que um aliado de Cebola, conhecido como Pinho, teria se juntado ao bando de Roceirinho por meio do traficante Aurelinho, que teria formado uma gangue e cometido o triplo homicídio.

adblock ativo