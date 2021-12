Homem leva tiro no pênis e é socorrido para HGE

Um homem sofreu uma tentativa de homicídio, por volta da 0h50 desta segunda-feira, 30, na rua Fonte da Bica de Cima, no bairro de Castelo Branco.

De acordo com as informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), Jeânderson da Conceição Borges dos Santos, 23 anos, foi atingido pelos disparos na região da cabeça, do abdômen e do pênis. Os autores dos disparos ainda são desconhecidos.

Segundo o órgão, o rapaz foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. O estado de saúde dele não foi divulgado.

